SAN PRISCO – Secondo alcune indiscrezioni, sul territorio di San Prisco, i Carabinieri della locale stazione avrebbero tratto in arresto una coppia (marito e moglie) mentre erano intenti a rubare un’automobile. I Bonnie e Clyde del napoletano avrebbero tentato una fuga finita male per il marito che è stato trasportato in ospedale scortato.