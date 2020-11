CORONAVIRUS. 118 alla canna del gas. Anziani del litorale con sintomi, ma le ambulanze sono “introvabili”

MONDRAGONE – CASTEL VOLTURNO (Maria Assunta Cavallo) – Se si vuole far finta di ignorare la gravità di quanto sta accadendo sul Litorale Domizio e in tutta la Campania, facciamolo pure, ma le segnalazioni che stanno giungendo da Castelvolturno e Mondragone, dicono ben altro, nonostante il Governo nell’ultimo DPCM, abbia collocato la Campania nelle regioni dell’area gialla, quelle cioe’, con le restrizioni più lievi previste per l’emergenza covid. Anziani con sintomi da coronavirus anche gravi, allettati ed in attesa di tampone o addirittura già positivi al coronavirus e che dunque necessitano di cure mediche immediate, ma che non vengono neppure raggiunti dal 118 sempre più in affanno, per l’assenza dei medici a bordo, indispensabili per la valutazione del paziente e la compilazione dei parametri: febbre, saturazione, pressione, anamnesi delle patologie pregresse.

Dati necessari per poter trasportare il malato al pronto soccorso e sperare che possa essere ricoverato, ma con gli ospedali sempre più in difficoltà per la mancanza di posti nelle terapie intensive, il ricovero diventa una chimera. Il pensiero che il sud possa vivere la stessa tragedia che ha colpito la città di Bergamo, nella prima ondata della pandemia, getta tutti nello sconforto più totale. In questo momento serve unità e responsabilità, serve che i politici locali, e mi riferisco soprattutto a chi “proclama” di avere a cuore le sorti del proprio paese, agiscano per garantire l’assistenza medica a tutti i malati, in special modo agli anziani.

Ed intanto è appena trapelata la notizia che nella clinica “Padre Pio” di Mondragone e’ stato allestito un reparto covid con 80 posti letti + 2 posti in terapia intensiva, con personale altamente qualificato in grado di affrontare l’ emergenza sanitaria in atto. Ma a metterci lo zampino è sempre la burocrazia che con i suoi cavilli, ha fatto slittare la sua apertura forse, al 9 novembre, ma il fattore tempo in questo caso, gioca un ruolo fondamentale.