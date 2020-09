CORONAVIRUS. +140 nuovi positivi in CAMPANIA. “I dati cominciano a scendere”

REGIONALE – “Oggi 140 tamponi positivi: cominciamo a scendere, nel giro di una settimana/dieci giorni torneremo a regime“. Cosi’ il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso del consueto appuntamento del venerdi’ pomeriggio per fare il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus.

Da Palazzo Santa Lucia il presidente della Regione annuncia che sta per concludersi “l‘operazione sicurezza e prevenzione” scattata ad agosto e che e’ terminato l’esame di tutti i tamponi accumulati nel corso dei giorni.

“Siamo stati gli unici in Italia a rendere obbligatori i controlli per chi tornava da estero e Sardegna – ricorda De Luca -. Con questa mossa abbiamo intercettato 3000 concittadini positivi, quasi tutti asintomatici: se non l’avessimo fatto oggi avremmo 3000 positivi in giro senza sintomi ma con una grande capacita’ di contagiare gli altri. La nostra scelta garantira’ la sicurezza futura delle nostre famiglie, abbiamo individuato il problema oggi per avere serenita’ domani. L’operazione ha portato i suoi frutti, vedremo come si troveranno tra un mese le altre regioni che non hanno adottato questa strategia“, conclude De Luca.