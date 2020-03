CORONAVIRUS. 19 persone in isolamento in paese. 8 sono rientrate dal Nord

SANTA MARIA A VICO – Il paziente di Santa Maria a Vico, ricoverato nell’ospedale di Caserta, risultato positivo al coronavirus, è in condizioni stazionarie. Al momento, in quella zona, ci sono 19 persone sotto osservazione, di cui 11 entrate in contatto col paziente e 8 rientrati dal nord.

“Le condizioni di tutti sono ottime” ha spiegato il sindaco Andrea Pirozzi.

Gli uffici comunali resteranno chiusi fino al 3 aprile: “Ci sarà la possibilità di venire in Comune solo su appuntamento preso col dirigente tramite i contatti che sono indicati sul sito internet dell’amministrazione comunale”.