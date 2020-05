CORONAVIRUS. 20 nuovi contagi in Campania, oltre 190 guariti in un giorno. IL DATO DELLE 5 PROVINCE

L’Unità di crisi della Regione Campania ha comunicato gli ultimi dati

CASERTA – In Campania si registrano altri tre decessi di persone affette da Covid-19. Il totale delle persone decedute sale a 369. Cresce anche il numero dei guariti, 1.619 (+198 rispetto ai dati comunicati nella giornata di ieri). Di questi 1.590 sono totalmente guariti e 29 clinicamente guariti. Il totale dei positivi sale a 4.518 (+20) mentre quello dei tamponi è pari a 93.068 (+2.505). L’Unità di crisi della Regione Campania ha comunicato che, in provincia di Napoli i contagiati sono 2.486, di cui 938 Napoli Città e 1.548 nell’hinterland. Ieri i positivi conteggiati erano 2.473. Restano invariati i dati del Salernitano (662); dell’Avellinese (469), della provincia di Caserta (424) e di quella di Benevento (186). Altri in fase di verifica Asl sono 291.