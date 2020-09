CORONAVIRUS. 200 mila tamponi da comprare per i laboratori degli ospedali di Aversa e Marcianise: costeranno più di 400 mila euro

CASERTA – La battaglia per sconfiggere il coronavirus, si sa, non è un pranzo di gala, parafrasando quello che Mao Zedong disse al tempo della rivoluzione comunista in Cina. Ormai da mesi, in Italia come nel resto del mondo, si spendono miliardi di euro per tenere sotto controllo il contagio o, quantomeno/ riuscire a mapparlo per evitare il propagarsi del virus.

Nelle prossime settimane l’ASL Caserta acquisterà, attraverso la piattaforma regionale Soresa, 200 mila tamponi per la ricerca del Sars-COV 2, che finiranno nei presidi ospedalieri Marcianise ed Aversa, di cui 145 mila nei laboratori della struttura ospedaliera di Marcianise, mentre i restanti 55 mila finiranno nell’ospedale normanno.

Il costo di questa fornitura sarà molto gravoso per le casse regionali, oltre 4 milioni e 295 mila euro. Un appalto di 6 mesi, quindi, questi test saranno utilizzati almeno fino alla fine di marzo, e diviso in due lotti differenti che la ditta vincitrice si potrà aggiudicare oppure le diverse imprese che si aggiudicheranno l’asta.

Le offerte dovranno essere presentate entro il 30 settembre prossimo attraverso Soresa, il soggetto della Regione Campania per quanto riguarda i bandi della sanità, finito sotto l’occhio d’ingrandimento della magistratura per gli ospedaletti covid dedicati ai reparti di terapia intensiva di cui avete letto tantissimo sul nostro sito.

IL CAPITOLATO TECNICO DELL’ASL CASERTA