CORONAVIRUS. 28 nuovi positivi in un giorno. Ecco i comuni che contano più contagiati. LEGGI LA TABELLA COMPLETA

CASERTA – 28 nuovi casi di positività al coronavirus sono stati registrati in 24 ore in Terra di Lavoro, secondo i dati pubblicati dall’asl di Caserta. 15 le persone guarite e 13 si aggiungono agli attualmente positivi. In un giorno sono stati processati 711 tamponi.

I comuni nei quali si trovano la maggior parte dei contagiati sono Aversa con 60, Casal di Principe con 50, Caserta con 67, Castel Volturno con 55, Marcianise con 35, San Cipriano d’Aversa con 34.

Qui sotto pubblichiamo il report completo con tutti i dati, comune per comune.