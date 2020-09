CORONAVIRUS. 287 positivi in CAMPANIA in un solo giorno. Prima per contagi in Italia. TUTTI I NUMERI 30 Settembre 2020 - 16:57

REGIONALE – Sono 287 i pazienti risultati positivi in Campania nelle ultime 24 ore a fronte di 5.584 tamponi esaminati nei centri della regione. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza e’ di 12.742 mentre il totale dei tamponi sale a 595.991. Oggi non si registrano decessi. I guariti del giorno sono 139; il totale dei guariti e’ 6166. Per quanto riguarda i dati nazionali, nessuna regione fa registrare zero nuovi casi e la la nostra, ancora una volta, e’ quella con il maggior incremento. Seguono il Lazio (+210), la Lombardia (+201), il Piemonte e la Sicilia (+170)