CORONAVIRUS. 3 contagiati in poche ore nei due comuni vicini

CASERTA – Non il miglior risveglio possibile per le comunità di Cesa e Sant’Arpino. Nel primo di questi due comuni, il sindaco Enzo Guida ha reso noto che un’altra concittadina, esattamente la quinta in città, è risultata positiva al coronavirus. In questo momento si trova in isolamento domiciliare e si attende l’esito del tampone per il familiare che convive con lei. A Sant’Arpino, sono stati comunicati dal sindaco Giuseppe Dell’Aversana altri due casi di positività, arrivando anche qui a quota cinque. Si tratta di un congiunto di un’altra persona rimasta contagiata dal covid-19 e di un anziano ricoverato all’ospedale di Maddaloni.