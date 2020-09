CORONAVIRUS. 4 nuovi contagi in paese. “Alcuni sono della stessa famiglia”

SANT’ARPINO – 4 nuovi positivi al coronavirus sono stati registrati nel comune di Sant’Arpino. Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Dell’Aversana: “Alcuni sono dello stesso nucleo familiare, ho preso contatto con tutti loro e sono in quarantena, fortunatamente non presentano grossi problemi. L’Asl ha richiesto tamponi anche per i familiari ed i contatti dei positivi di oggi. A questo punto sono in totale dieci i covid positivi nel comune di Sant’Arpino. Nel rispetto della privacy, vi terrò sempre debitamente infornati di eventuali evoluzioni solo per invitare al rispetto delle norme anti covid senza allarmismi e senza sottovalutare il contagio che sembra allargarsi. Restiamo prudenti“.