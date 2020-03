CORONAVIRUS. 42enne napoletano, impiegato delle Poste, muore in ospedale a MADDALONI. I familiari pronti a denunciare

MADDALONI – E’ morto nell’ospedale di Maddaloni Raffaele Parisi, 42 anni, napoletano, operatore delle Poste di Napoli, sposato e padre di due figli di 13 e 6 anni.

Nella città calatina Raffaele era giunto dal pronto soccorso dell’ospedale del mare di Napoli dopo aver atteso invano, a casa, la visita dei medici per l’esecuzione di un tampone. I familiari si dicono abbandonati e si dichiarano pronti a sporgere denuncia.

Secondo quanto da loro raccontato, infatti, sono state centinaia le telefonate al 118 e al medico curante, in due settimane nelle quali hanno insistito nel chiedere aiuto, quando Raffaele cominciava ad accusare i primi segni di polmonite da coronavirus, per la quale i farmaci non funzionavano.

Fino al drammatico esito della vicenda. Nel frattempo, ad oggi, dopo la morte sopraggiunta sabato, nè la moglie, nè i figli sono stati sottoposti al tampone.