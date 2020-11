RIARDO – E’ arrivato a quota 54 il numero dei contagi nel paese di Riardo. L’Asl ha certificato proprio in queste ore altri due positivi, tra cui una operatrice sanitaria che è impiegata in una struttura sanitaria in provincia. Tutti i positivi si trovano in isolamento domiciliare. Come sempre il sindaco continua a raccomandare di rispettare le norme anti-covid: mascherine, distanziamento e massima igiene delle mani.