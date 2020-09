CORONAVIRUS. 77 casi ad AVERSA. L’aggiornamento del sindaco Golia: “Siamo in attesa dei risultati di altri tamponi”

AVERSA – “Ci è stato comunicato un nuovo caso positivo, pertanto ad Aversa registriamo 77 casi attualmente positivi. – E’ il messaggio pubblicato su Facebook del sindaco Alfonso Golia sull’aggiornamento delle persone contagiate nella città normanna -. Sto avendo modo di sentire i concittadini che fortunatamente non presentano particolari sintomi. A loro come sempre va il nostro augurio di pronta guarigione.

È bene sapere – ha continuato il primo cittadino – che ci sono molti tamponi in attesa e la Asl sta lavorando a pieno regime. Tenete conto che si sta procedendo anche allo screening del personale scolastico, pertanto possono verificarsi dei ritardi ad esempio nella consegna dei risultati. A questo proposito ringrazio i concittadini che, con encomiabile pazienza, stanno attendendo i risultati restando a casa ed evitando contatti con familiari anziani e conviventi.

In vista del weekend chiederò alle Forze dell’Ordine di intensificare i controlli, così come sarà in strada la nostra Polizia Locale. Non vorrei essere ripetitivo ma a fronte di 50mila abitanti abbiamo in media 8 agenti di polizia locale in strada per ogni turno. Noi mettiamo in campo le nostre forze, ma alla cittadinanza chiedo di fare la propria parte.

Ecco perchè continuo e continuerò sempre a raccomandarvi prudenza. Se ognuno di noi agisce responsabilmente adottando poche e semplici accortezze, saremo tutti a essere tutelati.

A domani alle 19, come sempre sarò qui a tenervi aggiornati” – ha concluso il sindaco.