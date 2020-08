CORONAVIRUS. “9 nuovi positivi in città”. Negozio chiuso dopo un controllo

AVERSA- Salgono i contagi ad Aversa. Ecco la comunicazione del sindaco Alfonso Golia: “Oggi mi sono stati comunicati altri 9 casi positivi nella nostra città. Pertanto la situazione ad Aversa è di 29 casi attualmente positivi. Tutti fortunatamente presentano sintomi lievi e sono in isolamento domiciliare. Si tratta per lo più di ritorni da soggiorni vacanzieri. Proprio in virtù di questo non possiamo escludere un aumento dei casi nei prossimi giorni, tenuto anche conto che da domenica inizieranno i rientri.

La situazione al momento è sotto controllo e non c’è alcun motivo per allarmarsi. I casi positivi sono stati regolarmente segnalati il che permette di isolare il contagio.”

Semprea ad Aversa la politica locale ha disposto la chiusura di un negozio obbligando il commerciante all’isolamento domiciliare, in attesa del test: il figlio è risultato positivo.