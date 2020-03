CORONAVIRUS A S. MARIA C.V. Gli haters si scatenano contro Giuliana De Sio. L’attrice risponde e “sfila la corona”

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Duro attacco degli haters al primo post dell’attrice Giuliana De Sio pubblicato su Facebook. Questa mattina, la donna ha pubblicato una sua foto dopo il lungo ricovero avvenuto allo Spallanzani di Roma a causa del Coronavirus e i commenti al vetriolo non sono mancati. L’attrice ha di seguito pubblicato una lunga risposta che riproponiamo qui sotto:

“SIGNORI E SIGNORE STATEMI A SENTIRE UN ATTIMO. Io so che su questa pagina circolano centinaia di migiaia di anime il 99,9 per cento gentili, civili e di indole buona , e che ringrazio sempre per farmi l onore della loro amicizia; MA C è una piccola fascia oscura, la cui percentuale irrilevante dello 0,1 per cento non dovrebbe nemmeno essere presa in considerazione. Eppure , con la sua rabbia ceca , la sua ignoranza,il suo bisogno acefalo di rivalsa, parla e insulta fino al vilipendio una persona che giudica”piu fortunata ” senza uno straccio di conoscenza di questa persona, ne dei fatti di cui l accusa , e senza nemmeno preoccuparsi del fatto che quello che scrive è così grave da essere passibile di denuncia penale.

ORA I FATTI .(dopodichè non dirò una sola parola più sull argomento:) il GIORNO 19 febbraio ero in tournè con lo spettacolo “LE SIGNORINE ” E SONO PASSATA PER CREMONA, dove presumibilmente potrei essere stata contagiata.ma questa cosa io l ho saputa ovviamente due settimane dopo quando dopo una febbriciattola durata cinque o sei giorni (che davo per scontato fosse una normale influenza, perche del virus ancora si parlava in termini non certamente allarmistici )ho comunque interrotto la tournè a messina dove mi ha visitato un dottore diagnosticandomi influenza, e sono tornata a roma,. siamo ai primi di marzo la febbre saliva ho chiamato il medico di base che mi ha visitato e abbiamo deciso di chiamare lo spallanzani che mi ha inviato un ambulanza ,. mi hanno fatto una tac ,il tampone e mi hanno diagnosticato una polmonite e la positività al test. i problemi respiratori a quel punto si stavano aggravando e ho avuto bisogno dell ossigeno e dell isolamento. e su quanto ho sofferto non dirò una parola.era IL 3 MARZO.QUINDI SIA CHIARO AGLI SCELLERATI CHE MI “accusano ” di avere portato il virus a s maria capua vetere che tra l altro probabilmente quando sono arrivata li non avevo nemmeno ancora nè i sintomi nè la coscienza di star covando un virus che si sarebbe di li a poco rivelato come un flagello.Ed è molto probabile , anche se irrilevante per me , che io possa essere stata contagiata proprio in qualche teatro nel dopo spettacolo, con tanta gente carina che veniva ad abbracciarmi e a farsi le foto in camerino.tutte persone ovviamente inconsapevoli di quello che stava avvenendo e verso le quali non ho la cretinaggine di nutrire alcun rancore.HO passato un inferno che non riesco ad augurare nemmeno a quegli scellerati che mi danno dell” assassina”,e che evidentemente non sanno quello che fanno. Continuate a volermi bene, voi che sapete farlo, e io ne vorrò a voi 😊😊😊😊☺️ps a proposito, per quelli che non hanno seguito ” Sono completamente guarita “.