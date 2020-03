SANTA MARIA CAPUA VETERE – Arrivano buone notizie da Santa Maria Capua Vetere, sul fronte coronavirus.

“E’ appena giunta conferma – fanno sapere dal comune – dell’esito negativo del secondo tampone sia per il paziente 1 che per il nostro giovane concittadino, del secondo nucleo familiare, che fin dall’inizio è stato in isolamento domiciliare. Altra nota positiva è la negatività dei primi tamponi di riscontro di tutti i nove componenti di uno stesso nucleo familiare.”