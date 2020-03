AVERSA – E’ stato registrato un quarto tampone positivo al coronavirus ad Aversa. Il caso riguarda un uomo di 62 anni “con cui ho parlato pochi minuti fa e per il quale è in corso l’indagine epidemiologica” ha spiegato il sindaco Alfonso Golia. “Anche a lui i nostri auguri di una pronta guarigione. Sono in costante collegamento con tutti loro e stanno bene. Il caso 1 si è già sottoposto al secondo tampone di controllo e spero di potervi annunciare quanto prima la sua guarigione”.