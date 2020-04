CORONAVIRUS. Al di là delle chiacchiere, mancano tante mascherine e tanti dispositivi di sicurezza negli ospedali. Piscitelli: “Ora basta, proteggete gli operatori sanitari”

L’intervento del consigliere regionale, presidente della I Commissione Affari Istituzionali

SANTA MARIA A VICO – La situazione critica e di alta preoccupazione del contagio che tutti gli operatori del sistema sanitario della Campania, in particolar modo la situazione dell’ospedale di Aversa simile a tutti gli altri ospedali, stanno vivendo in queste ore di grave emergenza – ha affermato il consigliere regionale Alfonso Piscitelli – sollecita il Governo regionale a scelte e misure urgenti e risolutive.

Ciò – ha aggiunto Piscitelli – impone il Governatore De Luca ad assicurare, con urgenza, i dispositivi di protezione individuale per medici, infermieri, oss e tutti i lavoratori che, con grande abnegazione, si stanno adoperando nell’impegno a fronteggiare l’emergenza Covid19, al fine di tutelare la loro salute, quella dei propri familiari e conseguentemente ogni cittadino nel potenziale contagio.