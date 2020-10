CORONAVIRUS. Altri due tamponi positivi in città. “Controlli sul territorio per fermare il contagio”

AVERSA -Non si ferma ancora il contagio da coronavirus ad Aversa. Ecco l’ultima nota del sindaco Alfonso Golia: “Rispetto ai casi di Coronavirus comunicati ieri l’Asl ci ha comunicato altre due positività e nessuna guarnigione. Ciò non significa che i nostri concittadini non stanno guarendo ma semplicemente che non c’è ancora il doppio tampone negativo.

Come sapete in Regione Campania è in vigore una nuova ordinanza, che fissa regole più stringenti per esercizi pubblici con l’obiettivo di ridurre il rischio contagio connesso alla movida. A tal proposito domani mattina si riunirà il tavolo tecnico con tutte le forze dell’ordine per discutere dei controlli interforze sul territorio. Gli organici, in primis quello della Polizia municipale, sono quelli che sono ma non si può permettere che i contagi si moltiplichino a causa di comportamenti irresponsabili.