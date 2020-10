CORONAVIRUS. Alunni e personale scolastico positivi. Sindaco chiude due plessi

CASAPESENNA – Si registrano nuove positività al coronavirus negli istituti scolastici della provincia di Caserta. Stavolta tocca al comune di Casapesenna, così come comunicato dal sindaco Marcello De Rosa: “Carissimi concittadini in queste ultime ore mi sono stati comunicati alunni e personale scolastico positivi al COVID 19.

Pertanto, di concerto con il Dirigente Scolastico e i responsabili dell’Asl territoriale ho predisposto la chiusura per intervento di sanificazione della scuola dell’infanzia e primaria di via Falcone e della scuola media di via Leonardo da Vinci.

In tarda serata, dopo aver completato la mappa dei contatti dei cittadini contagiati vi aggiornerò sul numero esatto dei positivi.“