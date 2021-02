CORONAVIRUS. Alunno positivo: il sindaco chiude tutte le scuole

CONCA DELLA CAMPANI/TORA E PICCILLI – Positivo al Covid uno studente frequentante la scuola di Conca della Campania, residente a Tora e Piccilli. Il sindaco di Conca, David Simone, ha sospeso l’attività didattica in presenza per la giornata di oggi (5 febbraio) con l’ordinanza che prevede la sanificazione delle aule e il ritorno in classe il prossimo lunedì 8 febbraio.

“A causa della positività di un alunno che frequenta la scuola di Conca della Campania, ho emesso un’ordinanza con la quale ho sospeso l’attività didattica in presenza per il giorno 5 febbraio 2021. Provvederemo a sanificare l’intero plesso scolastico. Mi riservo di adottare eventuali ulteriori provvedimenti alla luce di quanto mi verrà comunicato da parte dell’Asl territorialmente competente”. ha detto il sindaco.”