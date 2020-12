PIEDIMONTE MATESE – Sono risultati positivi al Covid due cardiologi dell’ospedale di Piedimonte Matese. Entrambi i medici sono, come da protocollo, in quarantena obbligatoria. Nei prossimi giorni saranno sottoposti ad esame di controllo per accertarne la guarigione. Al momento nel comune matesino sono 185 le persone contagiate dal Coronavirus.