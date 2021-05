CORONAVIRUS. Ancora un decesso in città, il sindaco: “L’emergenza sanitaria non è ancora conclusa”

CARINARO – Ancora un lutto colpisce la comunità di Carinaro, causa covid-19. A perdere la vita, una donna residente a Carinaro che da qualche giorni era stata ricoverato presso un covid hospital per l’aggravarsi delle sue condizioni do salute.

A dare il triste annuncio è stato il sindaco Nicola Affinito, che ha voluto riportare alla famiglia della sua concittadina deceduta il profondo cordoglio dell’amministrazione comunale. Inoltre il primo cittadino ha esortato, per l’ennesima volta, la popolazione a mantenere alta la guardia: “L’emergenza sanitaria non è ancora conclusa – ha sottolineato Affinito – in questa battaglia tutti noi siamo chiamati a partecipare responsabilmente. Vi esorto ad usare sempre la mascherina e mantenere le distanze, evitare i luoghi affollati, stare a casa il più possibile e attenersi sempre alle raccomandazioni del Ministero della Salute”.