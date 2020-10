CORONAVIRUS. Ancora un tampone positivo. Paese raggiunge quota 20 casi

SUCCIVO – L’ente comunale ha aggiornato la situazione coronavirus in paese: “Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl ci ha appena comunicato che un tampone effettuato a carico di un nostro concittadino è risultato positivo. Ad oggi, quindi, sono 20 i concittadini positivi.

Monitorati dall’Asl e dal Medico di Base, sono in buone condizioni di salute e sono quotidianamente in contatto telefonico con il Sindaco. E’ nostro compito informare costantemente e nella massima trasparenza i nostri concittadini. Vi chiediamo di rispettare la privacy delle persone coinvolte, di non diffondere notizie non vere e di attendere le comunicazioni ufficiali.”