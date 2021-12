CORONAVIRUS. Annullata la festa di Santa Lucia, il sindaco firma l’ordinanza

CASAL DI PRINCIPE – Il sindaco di Casal di Principe, Renato Natale, ha firmato l’ordinanza di annullamento della cerimonia religiosa in onore di Santa Lucia che si tiene annualmente all’interno della Cappella il 13 dicembre. Lo stop arriva anche per tutte le altre manifestazioni in programma giorno 13 e 14 dicembre. “Alla luce della pesante situazione epidemiologica si ritiene di annullare tutto tenuto conto dell’impossibilità di garantire la presenza dei fedeli all’interno della chiesa nel rispetto delle misure di tutela e di prevenzione della diffusione del Covid-19”.