SPARANISE – Aumentano i casi positivi al Coronavirus anche nell’Agro caleno. Un nuovo contagio si è registrato a Sparanise. Si tratta di una donna collegata all’ufficio postale di Pignataro Maggiore.

La donna è in isolamento, e come di consueto, sono state avviate tutte le procedure per individuare i contatti diretti. Nel suo nucleo familiare c’era già una persona positiva.