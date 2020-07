CORONAVIRUS. Boom di guariti in provincia di CASERTA, in 15 città il virus resiste. LEGGI LA TABELLA DELL’ASL DI TUTTI I COMUNI

CASERTA (red.cro.) – In questi minuti, l’Asl Caserta ha reso noto i dati relativi alla provincia di Caserta e i casi di contagio di oggi, 24 luglio, dati aggiornati a questa mattina, con tutti i numeri relativi i 104 comuni della provincia.

Non ci sono nuovi contagi in Terra di lavoro nelle ultime 24 ore. Non si muove neanche, fortunatamente, il numero dei decessi legati al coronavirus, stabile a 45. I guariti in provincia di Caserta crescono di 13 unità e salgono 456. La cifra riguardante le persone attualmente positive è pari a 102. le città della nostra provincia che registrano ancora persone contagiate sono: Capua, Casapulla, Francolise, Giano Vetusto, Lusciano, Villa Di Briano, Teano, Marcianise, Presenzano (1), Carinola, Recale (2), San Nicola La Strada (3), Sessa Aurunca (4) Castel Volturno (5), Conca Della Campania (6), e Mondragone (67).

Dall’inizio della pandemia sono stati 603 casi di contagio.

CLICCA SULLA TABELLA PER INGRANDIRE L’IMMAGINE