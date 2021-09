REGIONALE – Sono 634 i nuovi positivi al Covid registrati in Campania nelle ultime 24 ore. È quando emerge dall’ultimo bollettino diffuso dall’Unità di Crisi regionale, che aggiorna la situazione relativa alla pandemia alla mezzanotte di martedì. I test effettuati sono stati 22.376 (tra molecolari ed antigenici), 7 i nuovi decessi registrati. Scendono da 26 a 23 i posti letto di terapia intensiva occupati, così come scendono da 354 a 353 i posti letto occupati in degenza.