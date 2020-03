CORONAVIRUS. Buone notizie a VILLA DI BRIANO: tre tamponi negativi

VILLA DI BRIANO – Il sindaco Luigi Della Corte comunica:

Abbiamo finalmente ricevuto gli esiti degli altri 3 tamponi effettuati ad altrettanti nostri concittadini.

Siamo lieti di annunciare che L’ESITO È NEGATIVO PER TUTTI.

Fortunatamente la nostra piccola comunità è ancora incredibilmente indenne al virus.

QUESTO PERÒ NON DEVE FARCI ABBASSARE LA GUARDIA!

Al contrario, dobbiamo ancora di più impegnarci a rispettare le indicazioni, per fare muro contro la diffusione del virus.

Pertanto in questo momento siamo tutti chiamati a RISPETTARE ASSOLUTAMENTE TUTTE LE INDICAZIONI IMPOSTE DAI DECRETI NAZIONALI E DALLE ORDINANZE REGIONALI E COMUNALI.

I dati nazionali ci dicono che ci troviamo una fase di leggero calo. Dobbiamo resistere!

Non è ancora tempo di mollare la presa, siamo nel pieno dell’epidemia.

Osserviamo pertanto quelle poche ma importanti regole che ripetutamente, stiamo invitando a rispettare:

– Restare a casa.

– Evitare di uscire se non è REALMENTE necessario.

– Cercare di concentrare le nostre commissioni nel numero minore di uscite e, per quanto possibile, vicino alla propria abitazione, soprattutto evitando di uscire dal suolo comunale.

– Concentrare la spesa almeno settimanalmente. Non è questo il momento di pretendere di fare la spesa ogni mattina! Cerchiamo di acquistare alimenti che si mantengono più a lungo.

– Ognuno di noi faccia un lavoro di persuasione ed informazione ai nostri anziani, che nella stragrande maggioranza dei casi non hanno possibilità di informarsi così velocemente come facciamo noi sui social.

– Informate i pensionati che Poste Italiane ha emesso un calendario per il ritiro della pensione in ordine alfabetico che va assolutamente seguito. Inutile andare fuori alla posta a creare assembramenti.

– Le mascherine sono introvabili. Noi non smettiamo di cercare, ma come avete sentito il problema è molto più diffuso, è nazionale. Pertanto soprattutto per i nostri anziani cerchiamo di tamponare il problema, trovando soluzioni alternative. In televisione hanno spiegato molti metodi per realizzare a casa delle mascherine artigianali.

Facciamolo per noi stessi per i nostri familiari, per i nostri vicini, per i nostri parenti.

Mostriamoci cittadini responsabili.

Uniti (anche se distanti) ce la faremo!

#iorestoacasa