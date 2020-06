CORONAVIRUS. CAMPANIA. Crolla il dato dei tamponi, ci sono 4 contagi nelle ultime 24 ore. DATI NAZIONALI. Record negativo della Lombardia, ha l’85% dei nuovi casi

Ad una settimana dal primo approfondimento, torniamo a seguire la regione guidata dal governatore Fontana che, facendo pochi tamponi rispetto alle medie dei giorni feriali e forse per un conteggio statistico differente, la domenica propone dati preoccupanti

CASERTA – Prima di iniziare con i numeri della Campania, va sottolineata la questione Lombardia. La regione guidata dal governatore Attilio Fontana pare seguire un criterio particolare sul conteggio dei positivi all’interno dei confini. Attenzione, non parliamo di una questione sanitaria, ma meramente statistica. L’impressione è che il caricamento dei dati lombardi non sia legato al giorno per giorno o alle 48 ore precedenti, ma ad un ritorno di informazioni dai vari laboratori, probabilmente sfasati cronologicamente dall’attualità e uno rispetto all’altro. Diciamo questo perché già settimana scorsa, esattamente l’8 giugno, sottolineammo la strana situazione numerica lumbard. Infatti, giusto sette giorni fa, la Lombardia cacciò dai dati un rapporto del contagio pari al 4,32%, una percentuale che nel resto del paese si registrava ad aprile, in pieno lockdown. Passa una settimana e il dato torna a cresce rapidamente. Sabato (riferito al giorno precedente) si arriva 2,22%, domenica al 2,61% e oggi tocca cifra 3,90%. E’ chiaro che esiste qualche tipo di conteggio che vada oltre ai soli 6.637 tamponi compiuti ieri e dei 259 nuovi positivi, molto meno della media superiore ai 10 mila dei giorni feriali, che possa spiegare il perché questa regione, la domenica, veda crescere in maniera esponenziale il rapporto del contagio.

I NUMERI DELLA CAMPANIA

E’ di 289, con un calo di 30 rispetto a ieri, il numero di persone che in Campania sono ancora malate di covid-19. Il numero dei tamponi analizzati ieri e resi noti nel report di oggi cala vistosamente fino a toccare il dato di 1.090, quello di oggi, infatti, è il numero di tamponi analizzati in un giorno più basso dal 28 marzo. Il totale regionale è pari a 219.033. Il rapporto del contagio è pari a 0,36; considerati i 4 nuovi contagi registrati in Campania. Questo dato positivo, però, va collegato al numero basso di tamponi che da giorni la nostra regione analizza, perché se non fai i test, mai scoprirai i contagi.

Sale di 5 unità unità il dato relativo ai ricoverati nei reparti covid-19 ordinari, che si alza fino a toccare quota 58. Resta intatto il numero di pazienti nei reparti terapia intensiva delle strutture della nostra regione, per un totale di 2. E’ il sesto giorno consecutivo in cui questa particolare categoria di malati covid aumenta di numero.

Scende, invece, di 35 unità il numero dei contagiati da coronavirus che si trovano in quarantena domiciliare, per un totale di 229.

Dall’inizio dell’epidemia, sono 430 i decessi, dato uguale in più rispetto al report di ieri, mentre i guariti sono 3.894 (+30). Il dato delle persone sottoposte a tampone almeno una volta nella nostra regione è pari a 122.291, +673 nel giro di 24 ore, un numero in calo, così come il dato complessivo dei tamponi. Questa cifra è importante perché ci dimostra quanto sia mappato il virus.

IL DATO NAZIONALE

I 303 nuovi positivi di oggi e i 28.107 tamponi effettuati in un giorno portano il rapporto del contagio al 1,08%. Il dato non arrivava a toccare l’unità dal 19 maggio (1,29%). Sicuramente non un numero da leggere con piacere, ma la questione critica dei pochi tamponi analizzati in Italia nel weekend, come ogni domenica, si ripete e i 259 nuovi positivi registrati in Lombardia, provocano l’aumento del rapporto del contagio che, come detto, oggi sale rispetto allo 0,60 di ieri.

Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza, sono risultate positive 237.290 persone, con 4.648.825 tamponi analizzati. Attualmente risultano positivi e sono curati dal Servizio sanitario 25.909 (-1.576) pazienti. I guariti sono 177.010, cioè 2.145 in più rispetto a ieri. Questo appena citato è l’unico dato positivo che emerge dalla domenica appena trascorsa (ricordiamo sempre che i dati hanno 24 ore di ritardo, necessari al conteggio delle 20 regioni). I deceduti nelle ultime 24 ore sono stati 70, un leggerissimo decremento rispetto ai 78 di ieri, dato che porta il totale delle vittime a 34.371.

Passiamo alle colonne gialle, cioè nelle varie categorie dei positivi assistiti: i ricoverati nei reparti covid ordinari sono complessivamente 3.489 (-135). Sono 13 i posti letti liberati nelle Terapie Intensive in Italia. Dunque, si attestano a 207 i malati da covid in Rianimazione.

In quarantena domiciliare si trovano 25.909 positivi, 1.576 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore, i casi analizzati nel nostro paese, cioè le persone sottoposte per la prima volta al tampone, sono stati 17.463, per un totale di italiani testati pari a 2.864.084.

Degli 303 tamponi positivi rilevati oggi, come detto, 259 provengono dalla regione Lombardia. Il 85% dei nuovi positivi italiani provengono dalla Lombardia, la percentuale più alta dall’inizio del lockdown. Aggiungendo a questo dato anche il numero di nuovi positivi di Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Liguria, si arriva a 281 casi di contagio nelle 5 regioni del Nord più colpite. Parliamo del 93% di tutti i nuovi contagi avvenuti in Italia.