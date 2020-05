CORONAVIRUS. CAMPANIA. In 24 ore sono guarite 81 persone, i morti superano quota 400

CASERTA – Su 4714 casi di Covid-19 registrati alle 23:59 di ieri in Campania ci sono 401 morti, due in più nelle ultime 24 ore e 2871 guariti (di cui 2660 totalmente guariti e 211 clinicamente guariti), 81 più di ieri. Lo comunica l’unita’ di crisi della Regione Campania. Il totale dei tamponi eseguiti all’inizio dell’emergenza tocca quota 150mila. In provincia di Napoli ci sono 2581 positivi, 979 nel capoluogo e 1602 nell’area metropolitana. Nessun nuovo contagio in tutte le altre province: a Salerno i casi di Covid-19 restano 675, ad Avellino, 526, a Caserta 448, a Benevento 200. Per 284 tamponi esaminati sono in corso ulteriori verifiche delle Asl.