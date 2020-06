CORONAVIRUS. CAMPANIA: l’esito di tutti i tamponi fatti sui professori degli esami di maturità. Dato nazionale: nuovi positivi, morti, guariti e attualmente malati

CASERTA – E’ di 258, con un calo di 15 rispetto a ieri, il numero di persone che in Campania sono ancora malate di covid-19. Il numero dei tamponi analizzati ieri e resi noti nel report di oggi cresce rispetto a ieri, con 2.683. A questi oggi sono stati ufficialmente contabilizzati i tamponi compiuti al personale docente in vista della Maturità, cioè 12.862. Il totale regionale è pari a 258.207. Il rapporto del contagio è pari a 0,37; considerato l’unico nuovo contagio registratosi in Campania.

Scende di 9 il dato relativo ai ricoverati nei reparti covid-19 ordinari, che ora sono 48. Resta intatto il numero di pazienti nei reparti terapia intensiva delle strutture della nostra regione, per un totale di 2. E’ l’ottavo giorno consecutivo in cui questa particolare categoria di malati covid resta ferma nel numero.

Scende, invece, di 6 unità il numero dei contagiati da coronavirus che si trovano in quarantena domiciliare, per un totale di 208.

Dall’inizio dell’epidemia, sono 431 i decessi, uno in più rispetto al report di ieri, mentre i guariti sono 3.925 (+15). Il dato delle persone sottoposte a tampone almeno una volta nella nostra regione è pari a 124.041, +874 nel giro di 24 ore, un numero in calo rispetto alle (basse) medie dei giorni scorsi e praticamente uguale a ieri. Questa cifra è importante perché ci dimostra quanto sia mappato il virus.

IL DATO NAZIONALE

Purtroppo i giornali nazionali stanno alimentando, ancora una volta, notizie fondamentalmente false o semplicemente furbastre.

Per tenere in piedi il meccanismo della paura, che serve a vendere più copie e a ottenere più click, titolano, come notizia principale, sul presunto aumento dei casi. Non è assolutamente vero, o meglio è vero solo in una rozza apparenza.

329 i nuovi positivi di oggi. Dunque, 129 in più rispetto a ieri. Ma i tamponi, oggi, sono stati 77.701, più di 30mila rispetto a quelli effettuati ieri. Ecco perché conta l’indice, la percentuale frutto del rapporto tra le due grandezze: 0,42 a fronte dello 0,45%. In poche parole, al contrario di quel che dicono i giornali nazionali, il contagio si è ridotto e non è aumentato.

Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza, sono risultate positive 237.828 persone. I guariti sono 179.455. I deceduti nelle ultime 24 ore sono stati 43. Questo dato porta il totale delle vittime a 34.448.

In terapia intensiva si trovano oggi 163 persone, 14 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 3113 persone, 188 meno di ieri. In isolamento domiciliare 20649 persone (-442 rispetto a ieri).