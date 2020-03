CORONAVIRUS. CASERTA. L’iniziativa di don Nicola Lombardi: messa serale in diretta su Facebook

Caserta – (pm) La religiosità al tempo del coranavirus ha dovuto anch’essa fare i conti con i divieti e le proibizioni governative. E difatti tutte le cerimonie religiose ed i riti della quaresima sono interrotti. Ma come già è avvenuto in altre città, anche da noi si sopperisce con la tecnologia. Come fa don Nicola Lombardi, parroco delle frazioni Casolla, Mezzano, Piedimonte e Staturano, che trasmette in video Facebook la messa serale che celebra. La quale, anche così, è molto seguita !