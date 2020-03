CORONAVIRUS. CASERTA. Prima vittima nel capoluogo: è una poliziotta di 52 anni

CASERTA – Attraverso un video in diretta su Facebook, il sindaco Carlo Marino ha annunciato la morte di una paziente di Caserta di 52 anni, contagiata da coronavirus. Si tratta di una poliziotta che era ricoverata nel reparto di Rianimazione di Caserta e che, purtroppo, è spirata in queste ore. Lascia il marito e una figlia.

La donna era affetta da patologie pregresse e già mancava dal lavoro da qualche tempo. Dalle prime notizie che emergono in questi minuti, la donna era, infatti, in malattia e nell’ultimo periodo non ha avuto contatti con i suoi colleghi.