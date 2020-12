CORONAVIRUS. Casi in aumento in provincia di CASERTA IN 24 ORE. Ma i guariti superano i contagiati. LA TABELLA, COMUNE PER COMUNE 20 Dicembre 2020 - 13:08

CASERTA – Sono stati registrati nelle ultime 24 ore, in provincia di Caserta, secondo il report pubblicato dall’Asl, 192 nuovi casi di contagio da coronavirus (ieri erano 129). Una persona è deceduta portando la somma dei morti a quota 361, mentre i guariti, con i 250 aggiunti nelle ultime ore, toccano quota 27.613 da inizio pandemia. 2.659 i tamponi processati, con una positività registrata oggi del 7.22%. Dal mese di marzo, in provincia di Caserta sono stati analizzati 254.674 tamponi. QUI SOTTO LA TABELLA ASL CON I DATI, COMUNE PER COMUNE