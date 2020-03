CORONAVIRUS. Chiude l’Ufficio Postale: positiva una congiunta del direttore

VITULAZIO – ⚠️ CHIUSURA UFFICIO POSTALE ⚠️

⚠️Poiché la consorte del Direttore p.t. dell’ufficio postale di Vitulazio è risultata positiva al primo tampone del covid-19, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini, degli utenti e degli stessi dipendenti con ordinanza nr. 25 ho disposto la chiusura immediata dell’Ufficio Postale fino al 4 Aprile, ordinando nel contempo la sanificazione e la disinfezione dei locali.

Il sindaco Russo ha scelto di rendere nota l’identità della persona contagiata (“la consorte del direttore”; forse avrebbe potuto dire più genericamente “un congiunto”), probabilmente considerata la il rilievo pubblico dell’interessato e per mettere in allerta quanti sono entrati in contatto con lui nell’ultimo periodo. D’altra parte, il sindaco avrà ritenuto di dover giustificare e fornire la motivazione della chiusura – per svariati giorni – di un servizio pubblico essenziale qual è l’Ufficio Postale.

Ci segnalano che il Direttore non è presente presso l’ufficio dal 17 marzo.

Probabilmente il sindaco Raffaele Russo, che noi abbiamo citato testualmente trattandosi della massima autorità sanitaria del suo Comune, ha ritenuto di dover svelare l’identità della persona contagiata. Avrebbe potuto parlare di un congiunto, ma ha pensato di far così e noi, come giornalisti, non possiamo far altro che dar conto di quello che un primo cittadino scrive pubblicamente. Detto questo, vogliamo sottolineare che la chiusura di un ufficio postale, cioè di uno dei luoghi più importanti di erogazione di un servizio eminentemente pubblici, è un fatto molto serio.

E’ chiaro che le persone di Vitulazio avrebbero fatto mille ipotesi sui motivi e avrebbero sicuramente ascritto a qualcuno degli impiegati il problema della positività, per cui il sindaco ha ritenuto di svelare l’identità del direttore pro tempore dell’Ufficio Postale.