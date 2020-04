CORONAVIRUS. Cittadino positivo a TEANO. Il sindaco: “Allertati i colleghi di lavoro”

Ecco la nota del primo cittadino

TEANO – Ancora un tampone positivo per un cittadino di Teano, come comunicato dal sindaco Dino D’Andrea: “Il nostro concittadino è in isolamento domiciliare da circa 14 giorni è stato curato da più di una settimana e non presenta sintomi tant’è che il suo medico che ho sentito un attimo fa lo ritiene guarito ed asintomatico. Quindi le misure di quarantena hanno impedito (nei giorni passati) ulteriori contagi. Ora saranno somministrati i kit ad i familiari al più presto. Ho provveduto ad avvertire il sindaco di un comune limitrofo dove lavorava per allertare i colleghi di lavoro, anche se a lavoro per la quarantena mancava da almeno 12 giorni“.