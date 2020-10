CORONAVIRUS. Commemorazione dei defunti. Anche il sindaco Oliviero chiude il cimitero

PORTICO DI CASERTA (Maria Assunta Cavallo) – A seguito dell’ordinanza emanata dal Sindaco Giuseppe Oliviero riguardo alla chiusura del cimitero nei giorni 01 e 02 novembre, il Comandante della Polizia Locale del Comune di Portico di Caserta, Colonnello Antonio Piricelli, ha emanato l’ordinanza n.13 del 27.10.2020 che vieta l’accesso e la sosta dei veicoli nelle strade antistanti il cimitero il giorno 31 ottobre p.v. in occasione della commemorazione dei defunti. Il provvedimento, che tende al rispetto rigoroso delle norme anticovid è finalizzato a garantire la tutela della salute di tutti, per cui risulta necessario creare ampi spazi pedonali per consentire a coloro che si recano al cimitero, di mantenere in modo corretto il distanziamento sociale. Ovviamente è fatto obbligo ai cittadini di indossare tutti i dispositivi di sicurezza, di evitare assembramenti, di sottoporsi alla misurazione della temperatura prima dell’entrata al Camposanto e di usare con frequenza gli igienizzanti presenti.

QUI DI SEGUITO L’ORDINANZA DI CHIUSURA DEL CIMITERO

PREMESSO che

– Per la commemorazione dei defunti del giorno 01 e 02 novembre è stata emanata



l’ordinanza n.12 del 22.10.2020;– Il signor Sindaco ha emanato l’ordinanza n.16 del 27.10.2020 ad oggetto misure cautelari epreventive volte al contenimento del rischio di contagio Covid 19 nel Comune di Portico diCaserta con la quale ha disposto la chiusura del Cimitero Comunale dal 01.11.2020 al02.11.2020CONSIDERATO che– Per effetto dell’ordinanza sindacale di chiusura del cimitero del 01 e 02 novembre p.v. diriflesso numerosi cittadini si recheranno al cimitero il giorno 31 ottobre p.v.;– È necessario adottare tutte le precauzioni afferenti le norme di sicurezza finalizzate agarantire la tutela della salute e della pubblica e privata incolumità dei cittadini ;– Il grave problema del Covid-19 rende necessario l’adozione di provvedimenti rigidi inmateria di distanziamento sociale ;– Per tale grave problematica è necessario creare ampi spazi pedonali per consentire a coloroche si recano al cimitero di mantenere in modo corretto il distanziamento sociale;VISTO il Testo Unico sugli Enti Locali (D.P.R. 267/2000) ;VISTO il Decreto legislativo n. 285 del 30.04.92 (Codice della Strada) ed il relativo regolamento diesecuzione e di attuazione ;VISTA la Legge n.74 del 14.07.2020VISTO il DPCM del 07.08.2020 proroga delle misure di contenimento Covid – 19 ;VISTO il DPCM del 18.10.2020 ;

ORDINA

per le ragioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate il giorno 31 ottobre

2020 dalle ore 07.00 fino alle ore 18.00 :

 E’ FATTO divieto di accesso a tutti i veicoli provenienti da Via F.lli Rosselli direzione Via Salice ;

 E’ FATTO divieto di accesso a tutti i veicoli provenienti da Via Bellini direzione Via Salice;

 E’ FATTO divieto di accesso a tutti i veicoli provenienti da Via Diaz direzione Via Stradina

Cimitero;

 E’ FATTO divieto di sosta a tutti i veicoli nello spazio antistante il piazzale del cimitero, su Viale

Stradina cimitero e su Via Salice

 E’ fatta rimozione forzata a mezzo carro attrezzi dei veicoli rinvenuti nei tratti di strada sopra citati

DEROGHE:

 Veicoli che accompagnano persone non in grado di deambulare in possesso del tesserino invalidi

condotti a passo d’uomo a non più di 10 km orari ;

 Veicoli in dotazione alle Forze di Polizia, 118 , ambulanza , Vigili del Fuoco ;

PRESCRIZIONI

 E’ FATTO OBBLIGO a tutti i cittadini di :

a. in caso di numero elevato di persone presenti di attenersi scrupolosamente alle indicazioni

emanate al momento ;

b. osservare in modo meticoloso e preciso tutte le norme antiCovid ;

c. sottoporsi a misurazione della temperatura all’ingresso del cimitero ;

d. osservare la distanza interpersonale di metri 1,50 ;

e. è fatto divieto assoluto di assembramento ;

f. indossare le mascherine avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca ;

g. detergere le mani con i prodotti apposti all’ingresso del cimitero ;

 E’ FATTO divieto di ingresso al cimitero ai cittadini con temperatura maggiore di 37,5°

E’ FATTO OBBLIGO al Responsabile dell’Area Tecnica/cimitero di:

 Realizzare un ingresso ed una uscita per i cittadini che si recano al cimitero con relative indicazioni

 dotare l’ingresso del cimitero del detergente per le mani e termometro per misurazione temperatura;

 E’ REVOCATA l’ordinanza n.12 del 22.10.2020