CORONAVIRUS. Contagi in aumento: +49 nuovi positivi in un solo giorno. LA TABELLA ASL, COMUNE PER COMUNE

CASERTA – Non si ferma il contagio da coronavirus in provincia di Caserta. Secondo l’ultimo bollettino asl, in 24 ore sono stati registrati 49 nuovi positivi (ieri erano 17). 24 le Persone guarite ed altrettante sono finite in quarantena per contatti stretti con persone contagiate.

Registrato un nuovo caso ad Arienzo, Frignano, Macerata Campania, Lusciano, Marcianise, Parete, Santa Maria Capua Vetere, Sparanise, Teverola, Villa di Briano, Vitulazio; 2 nuovi casi a Caserta, Castel Volturno, Orta di Atella, San Cipriano d’Aversa, San Nicola La Strada; 3 nuovi a Villa Literno, Casapesenna, Casal di Principe, Succivo; 4 ad Aversa; 5 a San Marcellino; 6 a Trentola Ducenta.

Le città con il maggior numero di persone attualmente positive sono Aversa con 63, Casal di Principe con 43, Caserta con 63, Castel Volturno con 68, Marcianise con 54, San Cipriano d’Aversa con 36.

Qui sotto pubblichiamo l’intera tabella, comune per comune.