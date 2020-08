CORONAVIRUS. Contagi in aumento. “9 casi di positività in paese. 4 dallo screening dei contatti”

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Non si ferma il contagio da coronavirus a San Cipriano. “San Cipriano conta 9 casi di positività al Covid-19, – ha comunicato il sindaco Vincenzo Caterino – 4 sono emersi dallo screening dei contatti delle persone risultate positive nei giorni scorsi.

L’attività di monitoraggio è a pieno regime ed attendiamo ancora il risultato di altri tamponi.



Purtroppo il virus è non si è indebolito, non ha smesso di circolare ma soprattutto nessuno è immune.Continuiamo ad usare la massima prudenza e tutti gli strumenti che abbiamo per contenere il contagio: mascherina, lavare le mani, distanza di sicurezza.”