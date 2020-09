PARETE – Settimo caso di coronavirus registrato a Parete. Lo ha confermato il sindaco Gino Pallegrino: “Si tratta di un nostro concittadino che è entrato in contatto con un positivo durante un corso di formazione. Per alcuni giorni ha avuto la febbre ma ora sta bene. È in isolamento domiciliare. L’ho appena sentita e gli ho augurato una pronta guarigione. Lo ripeto per l’ennesima volta: dobbiamo avere massima precauzione”