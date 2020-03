CORONAVIRUS. Contagiato un medico di base 64enne, massima attenzione anche nei comuni più piccoli

CASERTA (red.cro.) – Anche i centri più piccoli della nostra provincia non sono stati risparmiati dal contagio da coronavirus. A Marzano Appio, è risultato positivo al test da covid-19 un medico di base di 64 anni, a renderlo noto è stato il sindaco della cittadina dell’Alto Casertano. Spostandosi invece al comune di Carinola, anche qui va registrato un contagio, il secondo in città. Pure qui, a dare la notizia è il primo cittadino, che si dice preoccupato per il secondo caso, considerata la contenuta grandezza del territorio comunale