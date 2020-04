CORONAVIRUS. Conte: “Proroghiamo le misure fino al 3 maggio. Riapertura di alcune attività, ma falsità sul Mes”

“Proroghiamo le misure restrittive fino al 3 maggio, una decisione difficile ma necessaria di cui mi assumo tutte le responsabilita’ politiche”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi annunciando il nuovo dpcm. “Il comitato tecnico scientifico ci ha dato una conferma, i segnali della curva epidemiologica sono incoraggianti, le misure sin qui adottate stanno funzionando”. Resteranno in vigore fino al 3 maggio le restrizioni adottate a livello nazionale nell’ambito dell’emergenza coronavirus. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ribadendo che la maggior parte delle attivita’ resteranno chiuse ancora per tre settimane al fine di evitare il rischio di una seconda ondata di contagio. Senza valide motivazioni (lavoro, spesa, visite sanitarie) sara’ quindi vietato uscire dal proprio domicilio. Dal punto di vista commerciale sono previste pochissime deroghe, tra cui quella per librerie, negozi per neonati e cartolerie che riapriranno dal 14 aprile.

“Apriamo queste attivita’ con grano salis” ha detto Conte. “La nostra determinazione e’ allentare il prima possibile le misure per tute le attivita’ produttive per far ripartire quanto prima in piena sicurezza il motore del nostro Paese a pieno regime: non siamo ancora nella condizione di farlo, dobbiamo attendere ancora”. “Prometto che se anche prima del 3 maggio si verificassero le condizioni, cercheremo di provvedere di conseguenza” ad aprire alcune attivita’ produttive”.

“Serve ambizione. La principale battaglia e’ un fondo da finanziare con una vera e propria condivisione economica dello sforzo, come ad esempio gli Eurobond. Serve una potenza di fuoco proporzionata alle risorse di un’economia di guerra e deve essere disponibile subito. Condurremo fino in fondo la nostra battaglia”. “Il Mes esiste dal 2012, non e’ stato istituito ieri o attivato la scorsa notte come falsamente e irresponsabilmente e’ stato dichiarato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Questo governo non lavora col favore delle tenebre: guarda in faccia gli italiani e parla con chiarezza”. “Ieri è successo qualcosa di nuovo”, ha spiegato. “Certo, è solo un’affermazione di principio, per ora, da approfondire. Ma per la prima volta è stata messa nero su bianco”. Ha aggiunto il premier: “Con la nostra tenacia riusciremo a convincere tutti che questo è l’unico percorso possibile”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi, confermando lo stop delle attivita’ produttive.