CORONAVIRUS. Continuano i contagi, altri 3 casi e 56 persone in quarantena obbligatoria. ECCO DOVE

TEVEROLA/SAN PRISCO/FRANCOLISE – Dopo il contagio del sindaco Gaetano Tessitore, sono saliti a 6 i contagi a Francolise. Lo ha annunciato ieri sera il sindaco facente funzioni Rosaria Lanna. “Ci sono almeno 2 concittadini che devono ripetere il tampone – scrive in un post l’avvocato Lanna – ma che già da 8 giorni sono monitorati e le loro condizioni non destano preoccupazioni. Ci sono, poi, altre 56 persone che hanno partecipato alla festa che staranno, cautelativamente per loro e per noi, ancora in quarantena obbligatoria.

La sensazione che tutti noi viviamo è quella del terreno che ci frana sotto i piedi, del disorientamento dinanzi alla paura del contagio da parte di un nemico invisibile da cui è complicato difendersi, la voglia di fuggire via o buttare le chiavi di casa per evitare qualsiasi rapporto. Eppure non c’è nulla di più virale dell’isteria, della paura che si insinua ovunque e fa esplodere rabbie, alimentando il terrore. Ed è questo che dobbiamo arginare perché altrimenti saremo contagiati 2 volte: dal virus in primis e dalla incapacità di non sbranarci gli uni con gli altri”.

San Prisco

Anche da San Prisco arriva la notizia di un altro contagiato. Il sindaco Domenico D’Angelo così ha postato: “Si tratta di una persona che arriva da fuori regione, e che ha prontamente comunicato il suo arrivo, ponendosi contestualmente in auto isolamento e nel momento in cui ha manifestato dei sintomi blandi è stata sottoposta al tampone. Il suo nucleo familiare di conseguenza si era posto in auto isolamento già da prima. La persona in questione si è isolata in una stanza all arrivo, mentre gli altri familiari sono comunque anche loro in isolamento da alcuni giorni, in stanze diverse.



Teverola

Salgono così a tre i casi di positività in città, escluso il primo caso positivo della signora deceduta.Si invitano tutti i concittadini a non uscire di casa, se non per le casistiche previste dal decreto. Le prossime due settimane è previsto il picco di contagi ed è assolutamente prioritario per la propria salute, e per non alimentare eventuali probabilità di contagi, restare nelle proprie abitazioni”.

Anche da Teverola giunge la notizia di un’altra persona contagiata, si tratta di un 83enne ricoverato al momento all’ospedale civile di Caserta.