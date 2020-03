CORONAVIRUS. Continuano i contagi in provincia. C’è un sesto caso a CASTEL VOLTURNO e un primo a SAN MARCO EVANGELISTA

CASTEL VOLTURNO/SAN MARCO EVANGELISTA – Non si arrestano, per il momento, in contagi in tutta la provincia di Caserta. C’è infatti un sesto caso a Castel Volturno. Si tratta di un 61enne posto in isolamento già da 15 giorni dal medico curante. A darne l’annuncio questa mattina, è stato il sindaco Luigi Petrella.

San Marco Evangelista

Oltre alla donna di San Nicola la Strada, c’è un primo contagio anche a San Marco Evangelista. Anche qui si tratta di una donna di 54 anni la quale, domenica sera si è presentata in ospedale con febbre e tosse. Il tampone effettuato ha dato esito positivo al Covid 19. La donna è ospedalizzata ma non è in pericolo di vita.