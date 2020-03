MACERATA CAMPANIA – Erano originari di Macerata Campania ma sono deceduti provincia di Parma, due anziani di poco meno di 80 anni.

Moglie e marito, da anni trasferitisi in Emilia, sono deceduti in ospedale alla fine della scorsa settimana. Il figlio, invece, si trova intubato in ospedale. Grande tristezza nella frazione di Caturano, zona dalla quale proveniva la famiglia.