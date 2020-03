CORONAVIRUS. Creato test ad alta precisione per la diagnosi di Covid-19

NAZIONALE – Una nuova serie di reagenti per la rilevazione del coronavirus e’ stata sviluppata dall’Istituto di ricerca del Rospotrebnadzor, l’ente russo per la tutela della salute del cittadino. Il kit diagnostico ha superato con successo gli studi clinici e il 25 marzo e’ stato registrato per l’uso nella Federazione Russa, riferiscono oggi i media.

Il nuovo test soddisfa tutti i moderni requisiti di sensibilita’ e specificita’ e consente di rilevare non solo Sars-Cov-2, ma di differenziarlo da altri virus correlati a Sars-Cov e Mers-Cov. Condurre test del coronavirus su un gran numero di persone aiutera’ a identificare efficacemente i pazienti nelle prime fasi, cosi’ come i portatori sani dell’infezione.

In Russia sono stati sviluppati tre farmaci che potrebbero essere potenzialmente utilizzati per il trattamento di pazienti con coronavirus, ha affermato l’accademico Vladimir Chekhonin, vice presidente della sezione di scienze biomediche dell’Accademia russa delle Scienze. Sono invece tre i vaccini in fase di sviluppo nel paese.