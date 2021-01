CORONAVIRUS. Dal 7 gennaio tutta Italia in zona gialla. Ristoranti, bar e negozi aperti: ECCO QUELLO CHE SI POTRÀ FARE

L’Epifania, di consueto, tutte le feste porta via, ma quest’anno trasporterà con sé anche la zona rossa che, per buona parte delle festività natalizie, ha comprensibilmente e giustamente limitato la possibilità di trascorrere i consueti momenti di riunione con familiari e amici, allo scopo di ridurre al minimo le possibilità di contagio.

Dal 7 gennaio, infatti, l’intera Italia ritornerà ad essere zona gialla.

Ciò vuol dire che saranno nuovamente possibili gli spostamenti tra le regioni, i negozi riapriranno (con obbligo di chiusura tra le 19:30 e le 20:00), e ci sarà la possibilità per bar e ristoranti di accogliere clienti fino alle 18:oo (con un massimo di 4 persone per ogni tavolo) ed effettuare servizi di asporto fino alle 22:00. Restano in vigore il divieto di formare assembramenti ed il coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00

Questo prospetto è ovviamente legato alla curva dei contagi che, qualora dovesse riprendere a salire, comporterebbe l’adozione di ulteriori restrizioni, con lo spettro di una nuova zona arancione/rossa alle porte.

Situazione, questa, estremamente delicata, anche perché collegata al piano di somministrazione vaccinale, che prenderà il via nelle prossime settimane in tutta Italia.

Il giorno della verità, tuttavia, sarà domenica 9 gennaio quando, sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, il Governo si pronuncerà sulle relative misure da adottare.