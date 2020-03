REGIONALE – Il contagio da coronavirus non si ferma nella nostra regione. Per questo motivo il presidente Vincenzo De Luca ha sollecitato le forze di polizia a chiudere bar, pub e locali pubblici nei quali non vengonno applicate le misure di sicurezza e prevenzione del contagio impartite dal Ministero della Salute, come quella del rispetto della distanza di un metro tra le persone.

La segnalazione è stata comunicata anche ai prefetti.