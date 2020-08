CORONAVIRUS. De Luca firma l’ordinanza. Test obbligatori per i campani che rientrano dall’estero

REGIONALE – Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza “in relazione al numero elevato di contagi registrati in una struttura ricettiva di Sant’Antonio Abate (Na)” che prevede l’obbligo per tutti i cittadini residenti in Campania che facciano rientro da vacanze all’estero con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale di segnalarsi alla competente Asl per essere sottoposti a test sierologici e/o tamponi.

Clicca qui per leggere il pdf col testo integrale dell’ordinanza regionale n. 67 dell’11 agosto 2020